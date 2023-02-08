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30 günlük depremzede bebek böyle kurtarıldı

3. Sayfa Haberleri

30 günlük depremzede bebek böyle kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremler sonrası enkaz altındaki vatandaşları arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremler sonrası enkaz altındaki vatandaşları arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremden etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman'da enkaz altında kalan anne, 30 günlük bebeği ve kızı Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarma sonrası bebeğini kucağına alan baba gözyaşları döktü.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7, Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremler ciddi hasara neden oldu. Deprem sonrasında Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de büyük yıkım meydana geldi. Deprem bölgesine arama kurtarma çalışmaları için giden Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri Adıyaman'da çöken bir binanın enkazında belki de depremin en küçük mağdurunu enkaz altından çıkardı.

30 günlük bebek, ablası ve annesi Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından enkaz altından çıkartılırken, evlatlarına ve eşine kavuşan baba sevinç gözyaşları döktü, bebeğini kokladı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. - ADIYAMAN

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş Adıyaman İtfaiye 3. Sayfa Yerel Güncel Haberler

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