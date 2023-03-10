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30 dönüm mera arazisinde yangın

3. Sayfa Haberleri

30 dönüm mera arazisinde yangın Niğde'de çıkan yangında, yaklaşık 30 dönümlük mera arazisi zarar gördü.

30 dönüm mera arazisinde yangın

NİĞDE - Niğde'de çıkan yangında, yaklaşık 30 dönümlük mera arazisi zarar gördü.

Merkez Devlet Bahçeli Bulvarı yakınlarındaki mera arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyün yangın, söndürüldü.

Yaklaşık 30 dönüm alanın zarar gördüğü yangının nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Niğde 3. Sayfa Haberler

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