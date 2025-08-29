30 Ağustos kutlamaları için Eskişehir'de trafik düzenlemesi

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için Eskişehir'de önemli bir trafik düzenlemesi yapılacak. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, 29 Ağustos Cuma günü saat 21.00 itibarıyla başlayacak olan kısıtlamalarla birlikte, 30 Ağustos Cumartesi günü Atatürk Bulvarı ve çevresindeki bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını duyurdu. Bu süreçte sürücüler için alternatif güzergahlar belirlenirken, park yasağına uyulması konusunda da uyarı yapıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında kent merkezinde bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 08.00 ile 12.00 arasında Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleştirilecek törenler nedeniyle trafik akışında geçici değişiklikler yapılacak.

Bu kapsamda, Atatürk Bulvarı'nın Şehit Yzb. Tuncer Güngör Caddesi (Akarbaşı) Kavşağı ile Vali Ali Fuat Güven Caddesi arasında kalan bölümü araç trafiğine kapatılacak. Aynı zamanda bu güzergaha çıkan Kayhan, Sarmaşık ve Çolpan Sokak da trafik akışına kapalı olacak. Güvenlik tedbirleri nedeniyle bu alanda bulunan araçların güvenlik gerekçesiyle yerinden kaldırılacağı veya muhafaza altına alınacağı belirtildi.

Trafiğe kapatılan yolları kullanmak isteyen sürücüler için alternatif güzergahlar belirlendi. Vatandaşlar, Mustafa Kemal Atatürk Caddesi, Porsuk Bulvarı, Ali Fuat Güven Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nın açık olan kısımlarını kullanabilecekler. Bir diğer alternatif rota ise Atatürk Bulvarı, Gençlik Bulvarı, Şehit Yzb. Tuncer Güngör Caddesi, Mustafa Kemal Atatürk Caddesi ve Cumhuriyet Bulvarı olarak açıklandı.

Yetkililer, 29 Ağustos 2025 Cuma günü saat 21.00 itibarıyla kutlamaların yapılacağı güzergahlarda park yasağı uygulanacağını ve sürücülerin trafik işaret ve görevlilerinin yönlendirmelerine uymaları gerektiğini önemle vurguladı. - ESKİŞEHİR