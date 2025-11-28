3 Yıl 7 Ay 22 Gün Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde 3 ayrı suçtan 3 yıl 7 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri tarafından, aranan şahısların yakalanmasına yönelik Meşrutiyet Mahallesi'nde çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda hakkında 3 ayrı suçtan toplam 3 yıl 7 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 5 ayrı suçtan aranma kararı bulunan Ş.T. isimli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi. - AYDIN