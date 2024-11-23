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3 Yaşındaki Melek Zümra Küçük, İşyerinin İkinci Katından Düştü

3 Yaşındaki Melek Zümra Küçük, İşyerinin İkinci Katından Düştü
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Erzincan'da 3 yaşındaki Melek Zümra Küçük, bir işyerinin ikinci katından düşerek ağır yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erzincan'da 3 yaşındaki Melek Zümra Küçük, bir işyerinin ikinci katından düşerek ağır yaralandı. Minik çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Erzincan'da dün akşam saatlerinde yaşanan talihsiz bir olayda, 3 yaşındaki Melek Zümra Küçük, bir işyerinin ikinci katından yere düşerek ağır şekilde yaralandı. Vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar tespit edilen küçük çocuk, acil olarak Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşyerinde meydana gelen olayın ardından küçük Melek Zümra'nın tedavi süreci devam ederken, Savcılıkça olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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