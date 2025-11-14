Haberler

3 Yaşındaki Çocuk Yanlışlıkla Çamaşır Suyu İçerek Hastaneye Kaldırıldı

Güncelleme:
Sinop'un Kaleyazası Mahallesi'nde 3 yaşındaki bir çocuk, yanlışlıkla çamaşır suyu içerek fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sinop'ta yanlışlıkla çamaşır suyu için 3 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kaleyazası Mahallesi Koca Sokak'ta bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yanlışlıkla çamaşır suyu içen 3 yaşındaki çocuk bir süre sonra fenalaştı. Durumu fark eden aile, sağlık ekiplerine haber verdi. Adrese gelen sağlık ekipleri, fenalaşan çocuğu ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

