3 yaşındaki çocuk servis minibüsünün altında kalarak hayatını kaybetti

3 yaşına girdiği gün servis minibüsünün altında kalarak vefat eden yabancı uyruklu Amini, bugün gözyaşları arasında defnedildi.

Kaza önceki gün Esentepe Mahallesi Fatih Caddesi Volkan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Orhan B. yönetimindeki 60 S 0005 plakalı servis minibüsü öğrencileri bırakmak için durduğu sırada Afgan uyruklu olduğu öğrenilen Muhammet Anes Amini (3) terlikleri almak için servisin önüne geldi. Şoför çocuğu fark etmeyerek hareket edince aracın altında sürüklenen Amini ağır yaralandı. Ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Amini için öğle namazının ardından Tokat Ulu Cami'de cenaze namazı kılındı. Namazın ardından 3 yaşındaki Amini'nin naaşı gözyaşları arasında Erenler Mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan polis ekipleri tarafından gözaltına alınan servis şoförü Osman B. Sağlık kontrolünün arından adliyeye sevk edildi.

Fawad ve Rabiya çiftinin 4 çocuğunda biri olduğu öğrenilen Amini'nin 24 Nisan 2021 yılında doğduğu öğrenildi. - TOKAT