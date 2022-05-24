3 yaşındaki çocuk oyun oynarken balkondan düştü - Haberler

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3 yaşındaki çocuk oyun oynarken balkondan düştü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- 3 yaşındaki çocuk oyun oynarken balkondan düştü Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde oyun yaptığı sırada 1. kattaki evin yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki balkonundan düşen 3 yaşındaki çocuk yaralandı.

- 3 yaşındaki çocuk oyun oynarken balkondan düştü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde oyun yaptığı sırada 1. kattaki evin yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki balkonundan düşen 3 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay, Hıdırağa Mahallesi Yoğurtçu Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 3 yaşındaki E.D.G. isimli kız çocuğu, annesinden habersiz 1. kattaki evin balkon korkuluğuna tırmanarak oyun yapmak istedi. Bu sırada dengesini kaybeden küçük kız, yaklaşık 5 metre yüksekten yola düştü.

Yaralanan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 yaşındaki çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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