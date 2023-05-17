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3 yaşındaki çocuk minibüsün altında kalarak ağır yaralandı

3 yaşındaki çocuk minibüsün altında kalarak ağır yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Batman Petrolkent Mahallesinde arkadaşlarıyla sokakta oyun oynayan 3 yaşındaki çocuk minibüsün altında kalarak ağır yaralandı.

Batman Petrolkent Mahallesinde arkadaşlarıyla sokakta oyun oynayan 3 yaşındaki çocuk minibüsün altında kalarak ağır yaralandı. Güvenlik kamerasının kaydettiği korkunç kazada, yola fırlayan 3 yaşındaki çocuk minibüs altında kaldı.

Edinilen bilgiye göre olay Batman Petrolkent Mahallesinde meydana geldi. Sokakta oyun oynayan 3 yaşındaki çocuk aniden yola fırlayınca minibüsün altında kaldı. Minibüs şoförünün fark etmemesiyle oluşan kazada küçük çocuk ağır yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan küçük çocuk ambulans ile Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Batman 3. Sayfa Haberler

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