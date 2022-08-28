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3 Yaşındaki çocuk baba katili oldu

3. Sayfa Haberleri

3 Yaşındaki çocuk baba katili oldu Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3 yaşındaki çocuk, tabanca ile babasını vurarak öldürdü.

3 Yaşındaki çocuk baba katili oldu

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3 yaşındaki çocuk, tabanca ile babasını vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı İldem Fatih Mahallesi, Kurbanlı Sokak üzerinde bulunan bir ikamette meydana gelen olayda; iddiaya göre K.A.Ç.'nin elinde bulunan tabanca ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun babası G.Ç.'ye isabet etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde G.Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. 4 çocuk babası olduğu öğrenilen G.Ç.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken haberi alan yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut - 3. Sayfa

Kayseri Fatih 3. Sayfa Haberler

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