3 yaşındaki çocuk 7 katlı apartmandan otomobilin üzerine düştü... O anlar kamerada

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda 3 yaşındaki çocuk 7 katlı apartmanın 4'üncü katından park halindeki otomobilin üzerine düştü. Çocuğun şans eseri kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün 15.00 sıralarında Zeytinburnu Veli Efendi Mahallesi Bağ Cami Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 yaşındaki Asel Gülmez isimli çocuk, 7 katlı apartmanın 4'üncü kattaki dairenin açık penceresinin kenarına çıktı. Daha sonra pencereden düşen çocuk alt katlarda bulunan çamaşır iplerine takıldıktan sonra park halindeki otomobilin üzerine düştü. Kaputa düşen çocuk daha sonra yola yuvarlandı. Çocuğun düştüğünü gören mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

"Şu an iyi"

Yaşanan olayla ilgili bilgi veren Anne Kamile Gülmez "Nasıl hissettim? Zaten ayak çıplak aşağı indim. Nasıl hissettiğimi nereden bileyim? Neredeydim? Nereden bileyim? Zaten çocuğumu bir baktım içeride diye, aşağı indim. Başkaları zaten onu aldı. Dediler işte arabanın içeride düşmüş öyle yani oynuyordu. Öbürü kardeşleriyle oynuyordu. Gidip geliyordu yani. Küçük mutfağa gitti. Küçük balkona gitti. Oradan oynamaya gitti yani. Hiç bir saniyeyle nasıl gitti? Nasıl düştü ki? Görmedik. Şimdi, şu an iyi, çok şükür iyi yani. Allah bir melek göndermiş, onu kurtarmış yani. Sadece onu diyorum" dedi.

Öte yandan, 3 yaşındaki Asel Gülmez'in sağlık durumunun iyi olduğu görüldü.