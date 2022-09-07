3 yaşındaki çocuğu öldüren şahıs tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3 yaşındaki çocuğu öldürdüğünü sorgusunda itiraf ettiği öğrenilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3 yaşındaki çocuğu öldürdüğünü sorgusunda itiraf ettiği öğrenilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ankara'nın Keçiören ilçesinde cesedi bulunan 3 yaşındaki Iraklı Rayyan Hassım'ın akrabası Muna Ehas Hıdır Hayo 'çocuğu kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Küçük çocuğun cansız bedeni Ankara Adli Tıp Kurumu'na sevk edilirken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen Muna Ehas Hıdır Hayo savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğinde sevk edildi. İfadesinde küçük çocuğu öldürdüğünü kabul eden Muna Ehas Hıdır Hayo 'çocuğu kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ankara 3. Sayfa Haberler

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