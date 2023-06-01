3 yaşındaki çocuğa taciz iddiası! Mahalleli dövdü!

İstanbul'da 3 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği öne sürülen yabancı uyruklu kişi çevredekiler tarafından darp edildi. Şüpheli olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.