3 tekerli elektrikli motor devrildi: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Sinop'ta seyir halindeki üç tekerlekli elektrikli mopedin devrilmesiyle 1 kişi yaralandı. Sinop'ta seyir halindeki üç tekerlekli elektrikli mopedin devrilmesiyle 1 kişi yaralandı. Kaza, saat 13.00 sıralarında Kaleyazısı Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A. hakimiyetindeki 57 ABF 411 plakalı üç tekerlekli moped, seyir halindeyken devrildi. Sürücü yerdeki çakıl taşlarının üzerine düşerek yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı sürücü Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Devrilen araçta maddi hasar oluştu. - SİNOP Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Sinop 3. Sayfa Haberler

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