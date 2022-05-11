3 şahıs kaçak kazı yaparken yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

3 şahıs kaçak kazı yaparken yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
3 şahıs kaçak kazı yaparken yakalandı

Bartın'da ormanlık alanda define aramak için kaçak kazı yapan 3 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Bartın'da ormanlık alanda define aramak için kaçak kazı yapan 3 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Yukarısal köyünde ormanlık arazi içerisinde define arama amaçlı kaçak kazı yapılacağı yönünde istihbarat sağlayan Jandarma ekiplerince Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde takip başlatıldı.

Ormanlık alanda kazı faaliyetinde bulundukları tespit edilen H.Ö., B.G. ve Ö.A. isimli şahıslar kazı yaptıkları bölgede suçüstü yakalandılar.

Kaçak kazı faaliyetinde kullanılan; jenaratör, matkap, testere, kürek, murç, balyoz ve kazma gibi malzemelere el konulurken şahısların gözaltına alındıkları, olayla ilgili adli tahkikatın sürdüğü öğrenildi. - BARTIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kaçak Kazı, Jandarma, Define, Bartın, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title