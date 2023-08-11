3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA - MSB: "Mehmetçiklerimizi şehit eden hainlerden hesap sormaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist daha havadan düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. Böylece dünden bu yana bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi."