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3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

3. Sayfa Haberleri

3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi MSB: "Mehmetçiklerimizi şehit eden hainlerden hesap sormaya devam ediyoruz.

3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA - MSB: "Mehmetçiklerimizi şehit eden hainlerden hesap sormaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist daha havadan düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. Böylece dünden bu yana bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı PKK 3. Sayfa Haberler

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