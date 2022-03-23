3 otomobil kavşakta çarpıştı: 1 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

3 otomobil kavşakta çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
3 otomobil kavşakta çarpıştı: 1 yaralı

Kastamonu'da 3 otomobilin kavşakta çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da 3 otomobilin kavşakta çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu Candaroğulları Mahallesi Alparlan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 3 otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

3 otomobil kavşakta çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu, Otomobil, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title