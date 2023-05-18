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3 kuzen 34 kilo uyuşturucu ile yakalanıp tutuklandı

3 kuzen 34 kilo uyuşturucu ile yakalanıp tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Adana'da durdurulan bir minibüste 34 kilo 350 gram skunk ele geçirilirken yakalanan 3 kuzen tutuklandı.

Adana'da durdurulan bir minibüste 34 kilo 350 gram skunk ele geçirilirken yakalanan 3 kuzen tutuklandı.

Alınan bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıçam ilçesine bağlı İncirlik Parak Alanında uygulama başlattı. Yapılan uygulamada polis bir minibüsten şüphelenip durdurdu. Minibüste hassas burunlu köpeklerle arama yapıldı. Yapılan aramada köpeğin tepki verdiği yerden 34 kilo 350 gram uyuşturucu madde skunk ele geçirildi. Minibüste bulunan 3 kuzen M., A. ve V.B. gözaltına alındı.

Emniyete götürülen 3 şüpheli ifadelerin alınmasının ardından 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. 3 şüphelide çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Adana 3. Sayfa Haberler

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