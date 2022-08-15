Son dakika haber! 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgada 2 tutuklama

Karabük'te iş yapmalarını engelledikleri gerekçesiyle tartışan iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı.

Olay, dün gece Hürriyet Mahallesi Zonguldak Caddesi Cuma Pazarı mevkiinde meydana geldi. Düğünlerde çalgı çengi işi yapan iki grup arasında işleri azalttıkları gerekçesiyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Sinan Ş. (36), Onur Ö. (23) ve Uğur Turan Ö. (25) vücutlarına aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Sinan Ş. ile Uğur Turan Ö.'nün hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştıklarını belirlediği O.Ş., M.Ş., Ö.K., T.Ş., C.E.K., Y.Ş. ve S.Y.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü savcılık ifadesi sonrası serbest bırakılırken, O.Ş. ve M.Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. C.E.K. isimli şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

(Rıdvan Bostancı/İHA)