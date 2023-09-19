3 kişinin öldüğü olayda kan donduran görüntüler ortaya çıktı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde dün husumetli iki aile arasında çıkan silahlı çatışma sonucu 3 kişinin öldüğü olaya ait kan donduran görüntüler ortaya çıktı.

Olay, dün Bismil ilçesi Dumlupınar Mahallesi 802'nci Sokak'ta meydana geldi. Bir yıl önce şakalaşma sonucu iki arkadaş arasında çıkan tartışmada 1 kişi hayatını kaybetmişti. Olayın kan davasına dönmesiyle mahallede karşılaşan taraflar arasında silahlı kavga çıktı. Recep Gümürcü, Hisamettin Tekin ve Meydin Gümürcü'nün hayatını kaybettiği Sedat T.'nin yaralandığı olayda kan donduran görüntü ortaya çıktı.

Görüntüde, saldırgan yerde yaralı yatan bir kişiye elindeki tabanca ile ateş ediyor. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan yaralı Sedat T.'nin yoğun bakımda olduğu, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay ile ilgili gözaltına alınan P.G. ve M.M.D.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.