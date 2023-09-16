3 kişinin öldüğü 27 kişinin yaralandığı feci otobüs kazasında şoförün cezası belli oldu

Tem Otoyolu'nun Bolu kesiminde yolcu otobüsünün devrilmesi neticesinde 3 kişinin öldüğü, 27 kişinin yaralandığı kazanın davasında karar çıktı. Lastiğin patlaması sebebiyle kazanın meydana geldiğini çok üzgün olduğunu söyleyen tutuklu otobüs şoförü, "Keşke ben ölseydim de onların burunları bile kanamasıydı. Vicdan azabı çekiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa iyi hal indirimi uygulayarak 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Kaza, 6 Kasım 2022 tarihinde TEM Otoyolu İstanbul istikameti Bolu geçişinde meydana geldi. Doğan Köstekli idaresindeki 34 EHC 819 plakalı şehirlerarası Setra marka yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarparak devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edilmişti. Yapılan incelemelerde, Dursun Çakmak, Kadriye Çakmak ve Ayşe Özdemir'in hayatını kaybettiği, 2'si ağır 27 kişinin yaralandığı belirlenmişti. Kazanın ardından gözaltına alınan otobüs sürücüsü Doğan Köstekli ise jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"Keşke ben ölseydim de onların burunları bile kanamasıydı"

Doğan Köstekli hakkında Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma" davanın duruşması görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Doğan Köstekli, mağdurlar, avukatlar ve aileler katıldı. Mahkemede son sözleri sorulan Köstekli, olay günü otobüsünün sağ lastiğini patlaması sonrası kazanın meydana geldiğini belirterek, "Lastiğim patlayınca otobüs sağa doğru bariyerlere sürüklendi ve devrildi. Kaza sonrası yaralılara yardım ettim ve sağlık ekiplerini aradım. Uyumam söz konusu değil. Bu olaydan dolayı çok üzgünüm. Keşke ben ölseydim de onların burunları bile kanamasıydı. Vicdan azabı çekiyorum" diyerek kendi savundu.

6 yıl 8 ay hapis

Mahkeme heyeti, Doğan Köstekli'yi yargılama sürecindeki tutum ve davranışlarını dikkate alarak iyi hal indirimiyle 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Köstekli'nin tutukluluk halinin devamına ve ehliyetine de el konulmasına karar verildi. - BOLU