3 kilo uyuşturucuyla yakalandı, 'Nişanlanacağım, para biriktiriyordum' dedi

Adana'da durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, bir kişinin valizinde 2 kilo 980 gram esrar ele geçirildi.

Adana'da durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, bir kişinin valizinde 2 kilo 980 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin, uyuşturucunun kendisine ait olduğunu kabul ederek, "Yakın zamanda nişanlanacağım. Bunun için para biriktiriyordum" dediği öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir yolcu otobüsündeki şahsın kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Ekipler, otoyolda takibe aldıkları otobüsü uygulama noktasında durdurdu. Otobüsün bagajında arama yapan ekipler, Rasim Ö.'nün (21) valizinde 2 kilo 980 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan Rasim Ö., emniyetteki sorgusunda uyuşturucunun kendisine ait olduğunu kabul ederek, "Yakın zamanda nişanlanacağım. Bunun için para biriktiriyordum, pişmanım" dedi.

Rasim Ö., ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA