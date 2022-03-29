Okul müdürü ikinci kez merdivenlerden düştü

BURSA Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesinde meydana gelen olayda anaokulu Müdürü, evinin 3'üncü katından merdiven boşluğuna düşerek yaralandı.

Olay Kemalpaşa Mahallesi Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Apartmanın 3'üncü katında ikamet eden Fikriye Koşarer Anaokulu Müdürü Semiha Özcan(52), bir hafta önce apartmanın merdivenlerinden düşerek yaralanmıştı. Tedavinin ardından taburcu olup evine dinlenen Özcan, ikinci şoku yaşadı. Özcan, bugün ise merdivenlerden inerken, yaklaşık 5 metre yükseklikten merdiven boşluğuna düşerek yaralandı. Yaralı kadın olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.