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3. kattan düşerek hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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3. kattan düşerek hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 3. kattan düşen bir kişi yaşamını yitirdi.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 3. kattan düşen bir kişi yaşamını yitirdi.

Olay, Havuzlar Mahallesi Gülnihal Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Beşbilek (41), ikamet ettiği apartmanın 3. katındaki basamakların bulunduğu pencereden beton zemine düştü. Ağır yaralanan Beşbilek, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve iki çocuk babası Mehmet Beşbilek'in ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Haberler

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