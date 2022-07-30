3. kattan düşen çocuk kanlar içerisinde hastaneye kaldırıldı - Haberler

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3. kattan düşen çocuk kanlar içerisinde hastaneye kaldırıldı

3. kattan düşen çocuk kanlar içerisinde hastaneye kaldırıldı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 6 yaşındaki çocuk, apartmanın 3'üncü katından düştükten sonra kanlar içerisinde hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 6 yaşındaki çocuk, apartmanın 3'üncü katından düştükten sonra kanlar içerisinde hastaneye kaldırıldı.

Olay, ilçeye bağlı Fevzipaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 6 yaşındaki Y.E., bulunduğu apartmanın 3'üncü katındaki balkondan henüz belirlenemeyen bir sebeple yere düştü. Yere düşen çocuk kanlar içerisinde kalırken, 112 acil sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde kanlar içerisinde kalan çocuğa ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

Polis ekiplerince olay yerinde inceleme başlatılırken hastanede tedavi altına alınan çocuğun vücudunda kırıkları olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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