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3. Kattan Düşen 5 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde pencere kenarında yoğurt yiyen 5 yaşındaki bir çocuk, dengesini kaybederek 3. kattan beton zemine düştü. Çocuğun durumu ağır.

Pencere kenarında yoğurt yiyen çocuk 3 kattan düşerek ağır yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde pencere kenarında yoğurt yiyen 5 yaşındaki çocuk, dengesini kaybetmesi neticesinde 3. kattan beton zemine düşerek ağır yaralandı.

Olay, Turgut Mahallesi Oğuz Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 5 yaşındaki E.T., pencere kenarında yoğurt yediği esnada dengesini kaybederek 3. kattan beton zemine düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğu ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AYAYDIN - 3.Sayfa
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