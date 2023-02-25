3 katlı binada yangın paniği 3. Sayfa Haberleri Bursa'nın Gemlik ilçesinde 3 katlı binanın bahçesindeki yangın, paniğe sebep oldu. Bursa'nın Gemlik ilçesinde 3 katlı binanın bahçesindeki yangın, paniğe sebep oldu. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Yangın, Gemlik ilçesi Hamidiye Mahallesi Yavuz sokak üzerindeki 3 katlı binanın bahçesinde meydana geldi. Bütün dumanlar binayı sararken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Zamanında yapılan müdahaleyle alevler diğer binalara ve 3 katlı binaya zarar vermeden söndürüldü. Yangınla alakalı tahkikat devam ediyor. - BURSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hamidiye İtfaiye Bursa 3. Sayfa Haberler

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