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3 Katlı Binada Çıkan Yangında 6 Kişi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

3 Katlı Binada Çıkan Yangında 6 Kişi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir apartmanın ikinci katında çıkan yangında 1'i çocuk 6 kişi, itfaiye ekipleri tarafından merdivenli araçla kurtarıldı. Yangın sonrası bina kullanılmaz hale geldi.

3 katlı binada korkutan yangın: 1'i çocuk 6 kişiyi itfaiye kurtardı

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 3 katlı binanın ikinci katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Yoğun dumana maruz kalan binada 1'i çocuk 6 kişi, itfaiye ekiplerince merdivenli araçla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Hastane Mahallesi 6005. Sokak'ta bulunan üç katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler daireyi sararken, yoğun duman tüm binayı kapladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için seferber olurken yoğun dumana maruz kalan binada 1'i çocuk 6 kişi, merdivenli araçla kurtarıldı. Yangından etkilenen bazı bina sakinlerine sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Evin kullanılamaz hale geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ SAMET YILDIRIM - 3.Sayfa
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