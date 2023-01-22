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3 katlı binada çıkan yangın paniğe sebep oldu

3. Sayfa Haberleri

3 katlı binada çıkan yangın paniğe sebep oldu

Kocaeli'de 3 katlı binanın 3. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Kocaeli'de 3 katlı binanın 3. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Fabrika Sokak'ta 3 katlı binanın 3. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin merdiven yardımıyla müdahalesi neticesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı. Binanın 3. katında maddi hasar meydan gelirken yangın sebebiyle yaralanan olmadığı öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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