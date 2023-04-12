3 katlı binada başlayan yangından çatıya kaçarak kurtuldular

Antalya'da bir apartmanın 3. kat dairesinde çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Evde büyük panik yaşayan 3'ü çocuk 5 kişi, kaçtıkları çatıdan vatandaşlar tarafından tahliye edildi.

Yangın, saat 11.15 sırasında Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi 867. Sokak üzerindeki 3 katlı apartmanın son kat dairesinde çıktı. Neriman Soyuşel, eltisi Nurcan Soyuşel ve 3 çocuğun bulunduğu daireyi bir anda yoğun siyah dumanlar kapladı. Binadan dumanların yükseldiğini görenler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Güçlükle daireden dışarı çıkan Soyuşel ailesi, koridoru duman kaplaması nedeniyle kendilerini çatıya attı. Çatıda duman altındaki aileyi gören vatandaşlar, kendi imkanlarıyla aileyi tahliye etmeyi başardı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, yangını büyümeden ve diğer dairelere sıçramadan söndürdü. Bahçede ayakkabısız ve yüzlerinde is bulunan çocukların büyük korku yaşadığı görüldü. Gözleri dolan Neriman Soyuşel ve eltisini yakınları telkin etti. Ailenin çatıda duman altında kaldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangının elektrik kontağından çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.

"Kapıyı açtım, alev sarmıştı"

Yangına evde yakalanan Neriman Soyuşel, "Biz evdeydik ama yatak odasında değil, salondaydık. Duman kokusuna kapıyı açtım. Açar açmaz odayı alevler sarmıştı. 3 çocuk, evde beş kişiydik. Önce dama çıktık, sonra aşağı indik. Çocuklarım çok korktu" dedi.

Suriye uyruklu Malik Abdülaziz ise, "Karşıda inşaatta malzeme indiriyordum. Baktım duman var. Hemen itfaiyeyi aradım. Binaya çıktım çocuk varlar, hemen aşağı indirdim" diye konuştu. - ANTALYA