Bursa'da 3 katlı bina alevlere teslim oldu Bursa'da 3 katlı bina alevlere teslim oldu Bursa'nın İznik ilçesinde 3 katlı bina alevlere teslim oldu. Bursa'da 3 katlı bina alevlere teslim oldu BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde 3 katlı bina alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin çabasıyla kontrol altına alınan alevler, diğer binalara sıçramadan söndürüldü. İznik ilçesinin Elbeyli Mahallesi'nde İsmail Acar'a ait 3 katlı binada bilinmeyen sebepten dolayı alevler yükselmeye başladı. Dumanları gören komşuların ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler alevlere müdahale ederken, jandarma ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın, yarım saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. 3 katlı bina kullanılmaz hale gelirken, binada yangın esnasında kimsenin olmaması sevindirdi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. İhlas Haber Ajansı / İlkay Altay - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Bursa'da 3 katlı bina alevlere teslim oldu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.