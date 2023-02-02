3 katlı bina alev alev yandı, kiracı evi yakma şüphesiyle gözaltına alındı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan binanın 3'üncü katında çıkan yangında daire tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının başlamasının ardından evden caddeye inen kiracı kadının kiracının polislere, ev sahibinin kendisini evden çıkarmak için evi yaktığını söylediği bildirildi. Kiracının sürekli sorun çıkaran problemli bir kişi olduğu, komşuları tarafından defalarca şikayette bulunulduğu, yangının şüphelisi olarak polis karakoluna götürüldüğü bildirildi.

Aşağı Pazarcı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan binanın 3. Katında çıkan ve çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine bağlı ekipler tarafından yaklaşık 1 saatlik çalımayla söndürüldü.Yangın bitişik binalara sıçramadan söndürülürken daire kullanılamaz hale geldi. Yangının başlamasının ardından caddeye çıkan ve eli yüzü is olduğu gözlenen kiracı F. T.