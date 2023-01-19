3. katın penceresinden düşen 68 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri 3. katın penceresinden düşen 68 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti Kırıkkale'de bir iş merkezinin 3'üncü katından beton zemine düşen 68 yaşındaki vatandaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 3. katın penceresinden düşen 68 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti KIRIKKALE - Kırıkkale'de bir iş merkezinin 3'üncü katından beton zemine düşen 68 yaşındaki vatandaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, Kırıkkale kent merkezindeki Zafer Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Çelikol, bir iş merkezini 3'üncü katındaki ofisin penceresinden dengesini kaybederek beton zemine düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Çelikol'u ambulansla hastaneye kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 68 yaşındaki vatandaş, hayatını kaybetti. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kırıkkale 3. Sayfa Haberler

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