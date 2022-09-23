3 ilde dolandırıcılık olaylarının şüphelisi yakalandı 3. Sayfa Haberleri Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen şüpheli, Tekirdağ'da evinde yakalanarak gözaltına alındı. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen şüpheli, Tekirdağ'da evinde yakalanarak gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen E.H. hakkında Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı, "açığa imzanın kötüye kullanılması, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarından soruşturma başlattı. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla E.H., Tekirdağ'da evinde yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - KIRKLARELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kırklareli Tekirdağ 3. Sayfa Haberler

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