3 hırsızlık olayının şüphelisi 2 kişi yakalandı - Haberler

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3 hırsızlık olayının şüphelisi 2 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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3 hırsızlık olayının şüphelisi 2 kişi yakalandı

Kayseri'de meydana gelen 3 hırsızlık olayının şüphelisi olduğu belirlenen 2 kişi, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri'de meydana gelen 3 hırsızlık olayının şüphelisi olduğu belirlenen 2 kişi, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelilerini yakalamak için çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince, 3 olayın şüphelisi olduğu belirlenen 2 kişi yakalandı. Yakalanan şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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