3 gündür haber alınamayan genç kızdan sevindirici haber geldi - Haberler

Eskişehir'de bir anda ortadan kaybolan ve yaklaşık 3 gündür kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki genç kız, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda bulundu.

Akraba ziyareti için Bursa'dan Eskişehir'e gelerek bir süre kalan ve dönüş yaptığı şehirlerarası otobüsten yol üstünde inerek ortadan kaybolan 16 yaşındaki Y.K.'den sevindirici haber geldi. Yaklaşık 3 gündür kendisinden haber alınamayan Y.K., ailesinin ihbarı üzerine polis ekiplerinin başlattığı geniş çaplı çalışma ile şehir merkezinde bulundu.

Ailesine teslim edilen 16 yaşındaki genç kızın, ifade alınması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa