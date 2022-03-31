3 gün içerisinde 3 motosiklet çalan şüphelilerden 2'si tutuklandı - Haberler

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3 gün içerisinde 3 motosiklet çalan şüphelilerden 2'si tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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3 gün içerisinde 3 motosiklet çalan şüphelilerden 2'si tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 gün içerisinde 3 motosikleti çaldıkları belirlenen 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 gün içerisinde 3 motosikleti çaldıkları belirlenen 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Ele geçirilen motosikletler sahiplerine teslim edilirken, 3 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi.

Sarılar Mahallesinde 19 Mart Cumartesi günü Talip Yağız'a ait 27 UZ 363 plakalı, Seyfettin Çetin'e ait 07 JE 569 plakalı, 23 Mart Çarşamba günü tarihinde de Hüseyin Kuşçu'ya ait 07 LAD 54 plakalı motosikletlerin çalınmasının ardından Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarmanın Dedektifleri JASAT ve Sarılar Jandarma Karakoluna bağlı ekipler tarafından yapılan detaylı güvenlik kamerası araştırması ve fiziki takip neticesinde olayları gerçekleştirenlerin S.Ö., D.Ö. ve H. M. oldukları tespit edildi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan şüphelilerden S.Ö. ve H. M. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderilirken D.Ö. adli kontrolle serbest bırakıldı. - ANTALYA

3 gün içerisinde 3 motosiklet çalan şüphelilerden 2'si tutuklandı

3 gün içerisinde 3 motosiklet çalan şüphelilerden 2'si tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Manavgat, Jandarma, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Haberler

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