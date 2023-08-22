Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 gündür geldiği mahallede bir kadını ve genç kızı taciz eden zanlı, nöbet tutan vatandaşlara yakalandı. Cezaevinden denetimli serbestlikle çıkan şahıs, yeniden tutuklandı.

3 gün boyunca geldiği mahallede kadınları taciz eden zanlı mahalleli ile polisin ortak hareket etmesiyle yakalandı

Cezaevinden denetimli serbestlikle çıkan şahıs, yeniden tutuklandı

KOCAELİ Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 gündür geldiği mahallede bir kadını ve genç kızı taciz eden zanlı, nöbet tutan vatandaşlara yakalandı. Çıkan karışıklıktan faydalanan zanlı kaçtı. Hem vatandaşlar hem de polis ekipleri zanlıyı adım adım takip ederek yakaladı.

Olay, Mehmet Ali Paşa Mahallesi Ceylanlı Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 20 yaşındaki madde bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs, geçtiğimiz cumartesi günü girdiği marketteki kadını taciz etti. Kadın korkarak kaçarken, o esnada bakkala ekmek almaya gelen 14 yaşındaki kız çocuğu da şahısla karşılaştı. Şahıs tarafından tacize uğrayan 14 yaşındaki kız da koşarak komşu esnaflara sığındı, şahıs ise kaçarak uzaklaştı. Pazar günü tekrar marketçi kadını taciz eden şahıs, yine yakalanamadı.

Mahallede nöbet tutmaya başladılar

Gelişmeler üzerine vatandaşlar, zanlıyı yakalamak için nöbet tutmaya başladı. Dün tekrar mahalleye gelen zanlıyı fark eden mahalleli, şahsı yakalamayı başardı. Ancak karışıklıktan faydalanan şahıs kaçmayı başardı. Bunun üzerine polis ekipleri ve mahalleli şahsın peşine düştü. Motosiklet ile zanlıyı takip eden Ömer Karagöl, yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta şahsı fark etti. Olay yerine gelen İzmit ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlıyı gözaltına aldı. Şahıs önce hastaneye ardından ise polis karakoluna götürüldü. İfadesi alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının Gaziantep'ten geldiği, cezaevinden denetimli serbestlikle çıktığı öğrenildi.

"Marketçi kadını ve kızımı taciz etti"

Taciz edilen kızın babası Metin B. "Cumartesi günü madde bağımlısı şahıs, mahallemizdeki bakkala saldırıyor. Bakkaldaki kadını taciz ediyor. Kadın bakkalı bırakıp kaçmak zorunda kalıyor. Konudan habersiz olduğum için kızımı ekmek almaya yolladım. Kızım bakkalda şahısla karşılaşıyor. Şahıs kızımı taciz etmeye kalkışıyor. Kızım komşu esnafa koşarak oraya sığınıyor. Şahıs komşu esnafa giderek taciz etmek için kızımı istiyor, hakaret ediyor. Komşu esnaflar kızımı bana getirerek durumu anlattı. Şahsın motorla arkasından gittim yakaladım ancak elimden kaçırdım. Pazar günü tekrar bakkalda çalışan kadını taciz ediyor. Bugün tekrar mahalleye gelince yakalandı" dedi.

"Şahsı yakalamak için nöbet tuttuk"

Kaçan şahsı takip eden ve durdurmayı başaran Ömer Karagöl ise, "Şahıs bizim mahalledeki kızı ve bakkalcının eşini taciz ediyor. 2 gündür nöbet tuttuk, şahsı yakalamaya çalıştık. Bugün şahıs tekrar gelince arkadaşlar yakalamış ancak ellerinde kaçırmışlar. Motorla peşinden gittim 2 kilometre uzakta durakta yakaladım. Polise haber verdim ve gözaltına alındı" diye konuştu.