Son dakika haberleri | 3 farklı yerden hırsızlık yapan şahıslar kameraya yakalandı

3 farklı yerden hırsızlık yapan şahıslar kameraya yakalandı

ANTALYA Antalya'nın Finike ilçesinde 30 Mart Çarşamba günü 3 farklı yerden 3 farklı hırsızlık olayı gerçekleştiren 3 kişiden biri düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık yaptığı anlar ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Finike İlçesi, Turunçova Mahallesi'nde N.Ç. isimli şahsa ait İşyerinden hırsızlık olayı, F.E. isimli şahsa ait arabadan hırsızlık olayı, F.A.isimli şahsa ait işyerinden hırsızlık olayları ile ilgili Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan araştırmada, hırsızlık olayı şüphelilerinin E. E., M.P ve N. P. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından bugün düzenlenen operasyonda E. E. isimli şahıs yakalandı. Şüpheli N.P. ve M. P. isimli şahısların ise yakalama çalışmaları devam ediyor. Olay ile ilgili adli işlemler başlatıldı.