3 farklı hırsızlık olayının faili yakalandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, gerçekleşen hırsızlık olaylarını aydınlatmak için yaptıkları çalışmalar neticesinde 3 farklı olayın faili yakalandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, gerçekleşen hırsızlık olaylarını aydınlatmak için yaptıkları çalışmalar neticesinde 3 farklı olayın faili yakalandı.
Odunpazarı ilçesinde farklı zamanlarda gerçekleşen hırsızlık olaylarını aydınlatmak amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarında, toplam bin 700 TL ve 1 cep telefondan oluşan 3 farklı olayın faili M.K.D. isimli şahıs yakalandı. Zanlı çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. - ESKİŞEHİR
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