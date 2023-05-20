3 binden fazla sentetik hap ele geçirildi: 2 tutuklama Adana'da polisin yatığı çalışmada 3 bin 246 adet uyuşturucu sentetik ecza hap ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheli ise çıkarıldıkların mahkemece tutuklandı.

3 binden fazla sentetik hap ele geçirildi: 2 tutuklama

ADANA - Adana'da polisin yatığı çalışmada 3 bin 246 adet uyuşturucu sentetik ecza hap ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheli ise çıkarıldıkların mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Saimbeyli İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şüpheli bir otomobil belirlenip durdurdu. Otomobilde arama yapan polis aracın bagaj kısmında 3 bin 246 uyuşturucu sentetik ecza hap ele geçirdi. Polis otomobilde bulunan M.Ö. e Y.T. gözaltına alındı.

Şüpheliler ifadesinde otomobili bir arkadaşına verdiklerini, o kişinin araçta uyuşturucu olduğunu iki gün sonra gelip alacağını söylediğini öne sürdüğü öğrenildi.

2 şüpheli de emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.