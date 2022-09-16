3 ayrı hırsızlığın şüphelileri yakalandı
3. Sayfa Haberleri
Eskişehir'de 50 bin liralık eşyanın çalındığı 3 ayrı hırsızlığın şüphelisi olan 2 kişi yakalandı.
Eskişehir'de 50 bin liralık eşyanın çalındığı 3 ayrı hırsızlığın şüphelisi olan 2 kişi yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde şüpheli şahısların yakalanması ve faili meçhul olayların çözülmesi amacıyla çalışma yapıldı. Çalışmalarda farklı tarihler 3 ayrı ikametten toplamda 50 bin 500 TL değerindeki eşyanın çalındığı hırsızlık olaylarının şüphelisi olan B.G. ve Y.Y. isimli şüpheliler yakalandı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa