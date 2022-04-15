3 ayda sıkışan 25 kişiyi kurtardılar - Haberler

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3 ayda sıkışan 25 kişiyi kurtardılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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3 ayda sıkışan 25 kişiyi kurtardılar

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 2022 yılının ilk 3 ayında il genelinde meydana gelen trafik kazalarında 25 vatandaşı kurtardı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 2022 yılının ilk 3 ayında il genelinde meydana gelen trafik kazalarında 25 vatandaşı kurtardı.

Bölgenin en güçlü itfaiye teşkilatını kuran Düzce Belediyesi, 2022 yılının ilk 3 ayında il genelinde meydana gelen olaylara ilişkin rapor yayınladı. Bu çerçeve de il genelinde 2022 yılının ocak şubat ve mart aylarında meydana gelen onlarca trafik kazası içerisinde sıkışan sürücü ve yolcuları kurtarmak için ekipler seferber oldu. Kazanın meydana geldiği bölgelere ortalama 5 dakikada ulaştığı bilgisi paylaşılan raporda, 25 trafik kazasına ekipler müdahale de bulundu. Ekipler bu kazalarda sürücü veya yaya koltuklarında oturan toplam 25 kişiyi kurtararak sağlık kuruluşlarına teslim etti. - DÜZCE

3 ayda sıkışan 25 kişiyi kurtardılar

3 ayda sıkışan 25 kişiyi kurtardılar

3 ayda sıkışan 25 kişiyi kurtardılar

3 ayda sıkışan 25 kişiyi kurtardılar

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Düzce Belediyesi, İtfaiye, Mart, Ocak, 3. Sayfa, Haberler

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