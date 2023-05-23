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3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Afyonkarahisar'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında şans eseri 1 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında şans eseri 1 kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi Başağaç köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ü., kontrolündeki 03 AAZ 636 plakalı kamyonete aynı istikamette gitmekte olan C.A., yönetimindeki 06 BF 1906 plakalı araç çarptı. Arkalarından gelmekte olan T.Y., kontrolündeki 34 BSP 963 plakalı araçta kaza yapan iki araca çarpınca zincirleme trafik kazası yaşandı. Olayda sürücülerden T.Y., yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri yaralanan T.Y.'yi ambulans ile Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar Tragger Başağaç 3. Sayfa Haberler

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