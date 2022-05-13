3 aracın çarpıştığı kazada otomobil takla attı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

3 aracın çarpıştığı kazada otomobil takla attı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
3 aracın çarpıştığı kazada otomobil takla attı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de hafif ticari araç ve 2 otomobil zincirleme kazaya karıştı.

ZONGULDAK (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce'de hafif ticari araç ve 2 otomobil zincirleme kazaya karıştı. Bir otomobilin takla attığı, hafif ticari aracın da devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Düzce- Zonguldak D-655 Karayolu Dadallı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette seyir halinde olan hafif ticari araç ve 2 otomobil, zincirleme kazaya karıştı. Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araç devrilirken, bir otomobil de takla attı. Kazada iki aracın sürücüsü de yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak, Otomobil, Tragger, Düzce, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title