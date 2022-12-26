3,5 milyon lira değerinde 265 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Şanlıurfa'da piyasa değeri 3 buçuk milyon lira olan 265 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Şanlıurfa'da piyasa değeri 3 buçuk milyon lira olan 265 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, bir şahsın Irak'tan gümrük kaçağı cep telefonu getirdiği istihbaratını elde etti. Cep telefonlarının içerisinde olduğundan şüphelenilen, Y.B. isimli şahsın kullandığı tır, Viranşehir ilçesi Karakuzu mevkisinde durduruldu. Tırda arama yapan ekipler, piyasa değeri 3 buçuk milyon lira olan 265 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 12 adet şarj cihazı ile 13 adet bağlantı kablosu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahıs jandarma karakoluna götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA