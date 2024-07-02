Gaziantep'te 29 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkamil ilçesinde yapılan operasyonda, 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ö. isimli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Gaziantep'te 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkamil ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ö. isimli şahıs, gözaltına alındı.
Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP