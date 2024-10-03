29 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Samsun'da Yakalandı

Samsun'da 29 yıl 6 ay 7 gün hapis cezası ile aranan bir kişi polis tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Terme ilçesinde uygulama yapan polis, T.K. (37) isimli şahsın sorgusu sırasında, "hırsızlık, hükümlü veya suçlunun kaçması" suçlarından toplam 29 yıl 6 ay 7 gün hapis cezası ile arandığını tespit etti. T.K., polis tarafından gözaltına alınarak cezaevine teslim edildi. - SAMSUN