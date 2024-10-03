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29 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Samsun'da Yakalandı

29 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Samsun'da Yakalandı
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Samsun'un Terme ilçesinde uygulama yapan polis, hırsızlık ve kaçma suçlarından toplam 29 yıl 6 ay 7 gün hapis cezası ile aranan T.K.'yı yakaladı ve cezaevine teslim etti.

Samsun'da 29 yıl 6 ay 7 gün hapis cezası ile aranan bir kişi polis tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Terme ilçesinde uygulama yapan polis, T.K. (37) isimli şahsın sorgusu sırasında, "hırsızlık, hükümlü veya suçlunun kaçması" suçlarından toplam 29 yıl 6 ay 7 gün hapis cezası ile arandığını tespit etti. T.K., polis tarafından gözaltına alınarak cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hırsızlık Güvenlik 3-sayfa samsun Güncel Polis Terme Suç

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