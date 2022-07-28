29 yıl hapis cezası bulunan şahıs annesini hastaneye götürürken yakalandı - Haberler

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29 yıl hapis cezası bulunan şahıs annesini hastaneye götürürken yakalandı

29 yıl hapis cezası bulunan şahıs annesini hastaneye götürürken yakalandı

Samsun'da hakkında 29 yıl 2 ay hapis cezası bulunan bir kişi annesini hastaneye götürürken yakalandı.

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Samsun'da hakkında 29 yıl 2 ay hapis cezası bulunan bir kişi annesini hastaneye götürürken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, "birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" suçundan yargılandığı mahkemece 29 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan ve cezası kesinleşince hakkında yakalama kararı bulunan T.K.'nin (42) yakalanması için jandarma tarafından çalışma başlatıldı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında hakkında T.K.'nin Samsun'un Tekkeköy ilçesinde saklandığı tespit edildi. Annesini hastaneye götürmek isteyen T.K. Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince müşterek yapılan fiziki takip neticesinde Samsun-Ordu karayolu üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan T.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. T.K. adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Jandarma Samsun JASAT 3. Sayfa Haberler

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