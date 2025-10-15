29 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Kırıkkale'de Yakalandı
Kırıkkale'de 29 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Hükümlü, emniyetten çıkarken basın mensuplarının görüntü almasını engellemeye çalıştı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 46 suç kaydı bulunan bir hükümlü yakalandı. Farklı illerde 9 ayrı mahkemede hırsızlık suçundan hakkında toplam 29 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.G., polis ekiplerince Selim Özer Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyetten çıkarıldığı sırada hükümlünün yüzünü basın mensuplarından gizlemeye çalıştığı görüldü. - KIRIKKALE